Nach 33 Jahren: Sein letzter Weihnachtsdienst

Obwohl Brunner seit 1983 jedes Jahr am Heiligen Abend freiwillig Dienst macht, weil er nur fünf Minuten von der Einsatzzentrale entfernt wohnt, war seine heurige Bereitschaft am 24. Dezember nicht wie jede andere. Sein 32. Heiliger Abend am Stützpunkt vor dem Landeskrankenhaus in Krems war sein allerletzter Weihnachtseinsatz, bevor der 64-Jährige im kommenden Sommer in den wohlverdienten Ruhestand geht. „Nach meinem Urlaub im Juni werde ich in meine großen Ferien starten“, scherzt Brunner und meint damit seinen Pensionsantritt. Langweilig wird ihm danach aber sicher nicht. Er ist seit drei Jahrzehnten auch beim Roten Kreuz Krems ehrenamtlich tätig. Und das bleibt er auch.

Da der gelernte Metallbautechniker – zuvor beim Bundesheer in Langenlebarn und bei der „Heliair“ in Innsbruck stationiert – vor mehr als 30 Jahren die Flugrettungszentrale in Krems mit aufgebaut hat, ist Johann-Paul Brunner nicht nur ein ÖAMTC-Rettungspilot der ersten Stunde, sondern auch ein Urgestein der gesamten Flotte, was ihm bereits mehrere Rekorde eingebracht hat.