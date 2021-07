Mutter erschlagen: Lebenslange Haft

Ohne Tatwaffe und ohne unmittelbare Tatzeugen, dafür mit einem Angeklagten, der vehement bestreitet, ein Mörder zu sein. So ging gestern am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um den Tod der 60-jährigen Volksschullehrerin Ingrid K. zu Ende. Laut Anklage soll ihr Sohn Rene sie am Dreikönigstag 2015 in Altenmarkt, Bezirk Baden, erschlagen haben. Das Urteil nach mehrstündiger Beratung der Geschworenen: Lebenslänglich. Es ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte am 6. Jänner des Vorjahres gegen 22 Uhr selbst den Notruf gewählt. Er habe seine Mutter im Keller des Mehrparteienhauses gefunden. Die Ermittler des Landeskriminalamtes wurden aber schnell stutzig. Der 42-Jährige habe sich in Widersprüche verstrickt, sagte ein Beamter am Dienstag vor Gericht. "Seine Betroffenheit wirkte unglaubwürdig", meinte ein anderer.