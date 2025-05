Musikschulball abgesagt: Stattdessen Gedenkkonzert für verunglückten Schuldirektor

Blahous, dessen Begräbnis am vergangenen Samstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und Musikschaffender in Waidhofen stattfand, „hat mit seinem Engagement und seiner Liebe zur Musik die Musik- und Kunstschule, die Stadt, die Region und damit viele junge Menschen nachhaltig geprägt und gefördert. An diesem Abend wird an einen großartigen Musikschulleiter, Musiker, Kollegen und Freund gedacht und ein großer Dank durch die Musik ausgedrückt“, heißt es in einer Aussendung der Schule.