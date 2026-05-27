Ernstbrunner Musikfestival „mit Seele“ startet am 30. Mai

„Con Anima“ bedeutet so viel wie beseelt, mit Seele. Und genau dafür steht das gleichnamige Kammermusikfestival , das seit mittlerweile 28 Jahren in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) auf die Beine gestellt wird. Heuer finden die Konzerte vom 30. Mai bis 6. Juni statt. Ein besonderer Spielort ist dabei das Schloss Ernstbrunn der Familie Reuss, das ansonsten nicht zugänglich ist.

Das Eröffnungskonzert findet am kommenden Samstag um 18 Uhr in der barocken Pfarrkirche statt. Dabei greifen rund um Intendant Reinhard Latzko – selbst Cellist und Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien – weitere hochkarätige Musiker zu Cello, Violine und Viola. Bei der Festmesse am 31. Mai um 10 Uhr, die von Con Anima-Musikerinnen und Musikern begleitet wird, ist der Eintritt frei.

Musikerlebnis

Einen intimeren Rahmen bieten die drei Kammermusikabende im Schloss am 31. Mai, 2. Juni und 3. Juni: Dabei sind Streicher, aber auch ein Klavierquintett zu hören. Tradition hat das Gedächtniskonzert, das heuer am 4. Juni um 11.30 Uhr stattfindet. Das Finale bildet das Schlossfest am 6. Juni ab 16 Uhr. Hier werden einmal mehr Künstlerinnen und Künstler, die sonst auf internationalen Bühnen musizieren, zu hören sein.