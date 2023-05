Musiker aus NÖ brachten Ostbahn-Kurti zurück auf die Bühne

Große Fußstapfen, in die die „Ostpartie“ treten will, doch die Musiker haben bereits in Bands wie „The Doors Experience“, „Rooga“ oder „Flying Wizzards“ gespielt und mit Künstlern wie Waltraut Haas, Drahdiwaberl, Kathi Kallauch oder Lukas Fendrich zusammengearbeitet. Oder auch mit den „Schmetterlingen“ – jener Band mit der Resetarits den Karriere-Grundstein legte.

Am 13. Mai tritt die „Ostpartie“ um 20 Uhr beim Stadtfest Scheibbs, am 3. Juni beim Donauländenfestival Klein-Pöchlarn auf.