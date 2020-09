Mure neben Haus des Bezirkshauptmannes

Die Bewohner der Siedlung am Fuße des Schlossberges in Kirchschlag in der Buckligen Welt sind am Montag mit dem Schrecken davon gekommen. Darunter auch der Bezirkshauptmann von Wiener Neustadt, Markus Sauer und seine Familie. Im Zuge schwerer Regenfälle hat sich auf dem steil abfallenden Hang des Schlossberges eine Mure gelöst und ist in Richtung Wohngebiet gedonnert. Bis auf ein Nebengebäude sind die Häuser verschont geblieben. Es sind aber dringend Sanierungsarbeiten notwendig.

Die Bezirkshauptmannschaft hat der problematische Hangrücken bereits vor zwei Jahren beschäftigt. Ein Objekt-Schutzwald sollte die Steinschlag-Gefahr von der Burgruine minimieren. Doch einige zu hoch gewachsene Bäume fielen dem Windwurf zum Opfer und donnerten Richtung Siedlung. Daraufhin genehmigte die Forstabteilung der BH nach einer Überprüfung „notwendige Schlägerungen“. Im Zuge dieser Arbeiten musste auch eine Forststraße errichtet werden, die den problematischen Hang durchkreuzt.