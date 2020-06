„Mütter stecken in der Armutsfalle“

„Den alleinstehenden Müttern stehen zwar Zuschüsse für Betreuungseinrichtungen zu. Das bringt ihnen aber nichts, weil das Angebot fehlt“, betont Eckhart. Sie sieht Handlungsbedarf und wundert sich, warum viele Gemeinden in der Region zögerlich agieren. „Jede berufstätige Frau bringt zusätzliche Steuern“, sagt Eckhart. Fehlen Betreuungseinrichtungen, habe das auch andere, negative Auswirkungen. „Die Frauen ziehen weg und suchen sich einen Ort, wo sie besser versorgt sind“, schildert Eckhart.

Soziallandesrätin Barbara Schwarz ( ÖVP) versteht die Sorgen, ist aber überzeugt, dass die Familien vom Land NÖ optimal unterstützt werden: „Für mich sind nicht nur die Öffnungszeiten in außerfamiliären Einrichtungen wichtig, sondern es ist auch entscheidend, wie gut Kinder betreut sind.“ In NÖ sei das Angebot an individuellen Förderungen, für jedes einzelne Kind in NÖs Kindergärten, vielfältig.

„Wir haben sogar gesetzlich verankert, dass Kindergärten offen halten müssen, sobald ein Bedarf für drei Kinder angemeldet wird. Da brauchen die Eltern nur die Gemeinden in die Pflicht nehmen“, erklärt Schwarz. „Das gilt auch für Kinder außerhalb des Kindergartenalters. Das Land stellt eine ganze Palette an Unterstützungen bereit. Ein Anruf bei der Familienhotline genügt im Bedarfsfall“, betont Schwarz.

FAMILIENHOTLINE NÖ

 02742/9005-1-9005