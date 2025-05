Mozart bis Julian Le Play: Stadttheater zündet das Genre-Feuerwerk

Das Stadttheater ist als regional verwurzeltes Landestheater Teil der Niederösterreich Kultur GmbH – wie auch Grafenegg und die Festspiele Reichenau an der Rax . Insgesamt 135 Veranstaltungen stehen bevor. "Als Gastspielhaus begrüßen wir regelmäßig das Landestheater Niederösterreich mit hochkarätigem Sprechtheater sowie das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, das bei uns eine Stammresidenz hat“, so Großbauer .

Sterbetag des Komponisten

Als eines der musikalischen Highlights im heurigen Jahr gilt die Aufführung des Mozart-Requiems am 5. Dezember, dem Sterbetag des Komponisten. Damit will man an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen, als ziemlich genau 231 Jahre nach der ersten Aufführung als Totenmesse in Wiener Neustadt Mozarts Requiem im Stadttheater erklang. Live übertragen wird das Konzert auf ORF 3 und Radio NÖ.

"Die ganze Welt ist himmelblau“ heißt es anlässlich der Silvestergala mit Herbert Lippert und Cornelia Hübsch. Zu Gast im Theater sind unter anderem die Schick Sisters & Opus Band, Simone Kopmajer, Ina Regen, Maria Bill und Julian Le Play. Zwei Volksmusikabende liefert die Reihe "Logenpolka“, eine "Funky Town“-Nacht gibt es am 16. Jänner. Sing-Alongs, Kammermusik, szenische Abende und Bühnengespräche sowie spezielle Angebote für Familien, Schulen und Kindergärten ergänzen das Programm.