Motorsägen-Event bietet Kunst, aus gutem Holz geschnitzt

Von 18. bis 20. Juli können Besucherinnen sowie Besucher am Frauenwieserteich dabei zusehen, wie aus massiven Holzstämmen Schnitt für Schnitt unter anderem ein lebensgroßer Stier, eine Meerjungfrau und der Heilige Florian werden. 23 Schnitzerinnen und Schnitzer aus Österreich, Deutschland, Ecuador sowie Litauern fertigen die Auftragsarbeiten vor Ort an.

Die internationale Gruppe habe sich auf Veranstaltungen, via Facebook und teils bei Bewerben in Deutschland kennengelernt, so der Organisator. Mitglieder des Vereins seien auf ähnlichen Wegen miteinander in Kontakt getreten. „Es sind gute Freundschaften entstanden. Wir sind wie eine Familie eigentlich“, so der Obmann. Dass Carving ein Hobby für Jung und Alt sein kann, zeigt die Truppe recht eindrucksvoll: Ihr ältestes Mitglied ist 72 Jahre alt und fertigt nach wie vor Skulpturen an.

Kaufmann selbst habe berufsbedingt eine Affinität zu Holz, jedoch durch Zufall mit dem Schnitzen begonnen: „Dann fängt man halt so klein an, mit Schwammerl und Ähnlichem“, blickt er zurück. Mittlerweile erschafft der Zimmerer jedoch deutlich größerer Werke. „Das meiste sind Auftragsarbeiten“, so Kaufmann. Eines seiner liebsten Projekte: Zwei Fahrmischer für die Firma Transport Beton in Traismauer.

Werke werden verlost

Im Rahmen der Veranstaltung fertigt Kaufmann allerdings keine Auftragsarbeiten an. Nur beim Speed Carving wird der Organisator selbst zur Motorsäge greifen. Am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr entstehen innerhalb von einer dreiviertel Stunde Figuren, die sonntags bei einer Tombola verlost werden. Das Motiv können die Schnitzerinnen und Schnitzer frei wählen.