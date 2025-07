Ein Niederösterreicher landete in der Klasse "Kinnbart Freestyle" auf Platz 2. Insgesamt nahmen 424 Personen an der Bart-WM teil, darunter auch Frauen.

Bei den Bart-Weltmeisterschaften 2025 in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein Niederösterreicher den zweiten Platz errungen. Norbert Topf aus Lilienfeld ist Vize-Weltmeister in der Kategorie "Kinnbart Freestyle" geworden, wurde in einer Aussendung bekannt gegeben. Topf, der bereits vier Siege bei diesen Meisterschaften einheimsen konnte, war mit fünf weiteren Teammitgliedern aus dem deutschen Bartclub "Belle Moustache" in den USA angetreten. Seit 2001 tritt der Bartclub regelmäßig bei den Bartweltmeisterschaften an, bereits 17 Weltmeister haben WM-Titel in 39 Kategorien belegt. Heuer fand die Bart-WM von 3. bis 5. Juli statt, teilgenommen haben 424 Personen aus aller Welt.

Bart-WM 2025 in Pittsburgh: Auch Frauen traten an Bei der Bart-WM wurden die Teilnehmer im Voraus in vier Kategorien unterteilt: Schnauzbart, Kinn-, Backen- und Wangenbart, Vollbart und Craft. In jeder dieser Übergruppen gab es weitere Subkategorien wie die "Dali Schnauzbärte" oder die "Verdi Vollbärte". In der Kategorie Craft durften auch synthetische Haare verwendet werden, so traten auch manche Frauen bei der WM an.

Seit 1990: Wett-Styling der Bärte Die Teilnehmenden stylten dann die Bärte um die Wette, je nach Kategorie dürfen verschiedene Hilfsmittel wie Haarspray oder Gel verwendet werden. Die Bärte wurden dann von einer mehrköpfigen, internationalen Jury beurteilt. Zu gewinnen gab es für "Belle Moustache" dieses Jahr Skateboard-Bretter, außerdem wurden Spenden für das UPMC Children's Hospital of Pittsburgh gesammelt.