Motorradunfall: 21-Jähriger über Auto geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 151 in Pfaffstätten (Bezirk Baden) wurde am Dienstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr, als eine 62-jährige Pkw-Lenkerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und ihr Fahrzeug aufgrund von Gegenverkehr fast zum Stillstand brachte.

Motorradfahrer über Pkw geschleudert

Der Motorradlenker soll laut Polizeibericht aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige über das Fahrzeug geschleudert und kam vor dem Pkw zum Liegen. Während die 62-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt der junge Mann aus dem Bezirk Baden schwere Verletzungen.