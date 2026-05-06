Motorradunfall: 21-Jähriger über Auto geschleudert
Zusammenfassung
- 21-jähriger Motorradfahrer kollidierte in Pfaffstätten mit abbiegendem Pkw und wurde schwer verletzt.
- Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert, während die Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin unverletzt blieben.
- Der Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung ins Landesklinikum Baden gebracht; Unfallursache wird ermittelt.
Bei einem Verkehrsunfall auf der L 151 in Pfaffstätten (Bezirk Baden) wurde am Dienstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr, als eine 62-jährige Pkw-Lenkerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und ihr Fahrzeug aufgrund von Gegenverkehr fast zum Stillstand brachte.
Motorradfahrer über Pkw geschleudert
Der Motorradlenker soll laut Polizeibericht aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige über das Fahrzeug geschleudert und kam vor dem Pkw zum Liegen. Während die 62-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt der junge Mann aus dem Bezirk Baden schwere Verletzungen.
Notärztliche Versorgung vor Ort
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte ins Landesklinikum Baden transportiert. Die genauen Umstände, die zum Zusammenstoß führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die L 151 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.
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