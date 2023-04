Motorradlenker starb nach Kollision mit Reh in Niederösterreich

Bei einem Verkehrsunfall auf der B10 in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Mittwoch ein Motorradlenker ums Leben gekommen. Der 45-Jährige war nach Polizeiangaben mit einem Reh kollidiert. In der Folge kam der Einheimische mit dem Zweirad rechts von der Straße ab und auf einem Acker zu Sturz. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, das Reh verendete.