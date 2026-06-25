Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wechselland 26

Todesopfer bei Bundesheerübung in NÖ: Motorradlenker prallte in Unimog

Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.
25.06.2026, 14:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bundesheerübung Wechselland 26

Im Zuge der Bundesheerübung „Wechselland 26“ der Theresianischen Militärakademie ist es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Motorradlenker ist Donnerstagmittag in Wiesmath in der Buckligen Welt gegen einen Unimog des Heeres geprallt.

Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, teilte Heeressprecher Michael Bauer der APA mit.

In Reih und Glied: Bundesheer bei einer der größten Übungen 2026

Das Fahrzeug der Garde war im Rahmen der Heeresübung in einer Kolonne mit weiteren Kfz des Bundesheeres unterwegs gewesen.

Hubschrauber an der Unglücksstelle

Bauer zufolge schritten mehrere Ersthelfer vergeblich ein. Auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber wurde alarmiert. Lenker und Beifahrer des Unimogs sowie der Kolonnenkommandant werden nun psychologisch betreut.

Wiener Neustadt
Agenturen, paw  | 

Kommentare