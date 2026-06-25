Todesopfer bei Bundesheerübung in NÖ: Motorradlenker prallte in Unimog

Im Zuge der Bundesheerübung „Wechselland 26“ der Theresianischen Militärakademie ist es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Motorradlenker ist Donnerstagmittag in Wiesmath in der Buckligen Welt gegen einen Unimog des Heeres geprallt.

Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, teilte Heeressprecher Michael Bauer der APA mit.