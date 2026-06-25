Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Todesopfer bei Bundesheerübung in NÖ: Motorradlenker prallte in Unimog
Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.
Im Zuge der Bundesheerübung „Wechselland 26“ der Theresianischen Militärakademie ist es im Bezirk Wiener Neustadt zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Motorradlenker ist Donnerstagmittag in Wiesmath in der Buckligen Welt gegen einen Unimog des Heeres geprallt.
Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen, teilte Heeressprecher Michael Bauer der APA mit.
Das Fahrzeug der Garde war im Rahmen der Heeresübung in einer Kolonne mit weiteren Kfz des Bundesheeres unterwegs gewesen.
Hubschrauber an der Unglücksstelle
Bauer zufolge schritten mehrere Ersthelfer vergeblich ein. Auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber wurde alarmiert. Lenker und Beifahrer des Unimogs sowie der Kolonnenkommandant werden nun psychologisch betreut.
Kommentare