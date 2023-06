Motorradfahrer starb nach Kollision mit Lkw in Niederösterreich

Auf der L82 in Bärnkopf (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist am Donnerstagabend ein Motorradlenker bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 47-Jährige - er war Teil einer vierköpfigen Bikergruppe - war Polizeiangaben vom Freitag zufolge in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten und mit dem Lkw eines 50-Jährigen kollidiert.

Der Zweiradlenker starb an Ort und Stelle. Als Gründe für die Kollision wurden ein möglicher Fahrfehler bzw. die tief stehende Sonne angegeben.

