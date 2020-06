Motorradfahrer starb nach Crash mit Telefonmasten

Unfälle – Jede Hilfe zu spät kam am Mittwochabend für einen 39-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Er fuhr auf der L 148 von Schleinz kommend in Richtung Hochwolkersdorf. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Lenker mit seiner Maschine zu Sturz und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Telefonmasten. Durch den Crash erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nur wenige Stunden zuvor verletzte sich ein Wiener Motorradfahrer im Bezirk Bruck/ Leitha schwer. Der 19-jährige Philipp D. verlor bei Sandberg die Haftung und rutschte mitsamt seiner Honda mehrere Meter über den Asphalt, ehe er gegen ein Verkehrszeichen prallte.

Zufällig vorbeifahrende Beamte der Inspektion Mannersdorf leisteten dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe. Mit einer Ellbogenfraktur und mehreren Prellungen wurde das Opfer ins Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert. Als Unfallursache nehmen die Ermittler überhöhte Geschwindigkeit des jungen Bikers an.