Motorradfahrer starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Korneuburg

Ein Motorradlenker ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) gestorben. Der 50-J√§hrige war auf einen Pkw aufgefahren, der abgebremst hatte. Der Biker st√ľrzte, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und wurde vom entgegenkommenden Auto einer 33-J√§hrigen erfasst, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. F√ľr den Zweiradlenker aus dem Bezirk G√§nserndorf kam jede Hilfe zu sp√§t. Die 33-J√§hrige wurde leicht verletzt.