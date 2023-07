Motorradfahrer mit 211 km/h gestoppt

Seinen Führerschein wird ein junger Biker nach einer massiven Tempoüberschreitung im Bezirk Scheibbs abgeben müssen. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag meldete, wurde der Motorradfahrer bereits in der Vorwoche von einer Polizei-Patrouille auf einer Bundesstraße mit 211 km/h gemessen.

Beamte der Polizeiinspektion Lunz am See führten am Freitag eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der LB 25 im Gemeindegebiet von Lunz am See durch. Gegen 15.05 Uhr fuhr der 24-jährige Mann aus dem Bezirk Melk mit seinem Motorrad auf der LB 25 in Fahrtrichtung Göstling an der Ybbs. Dabei wurde er mit einer Geschwindigkeit von 211 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen werden.

Der 24-Jährige konnte angehalten werden und wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Ein Führerscheinentzugsverfahren wird von der Behörde eingeleitet werden.