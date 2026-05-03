Noch junge Motorradsaison: Schwerverletzte in der "Kalten Kuchl"

Die Motorradsaison hat gerade erst begonnen und auf einer der beliebtesten Bikerstrecken in NÖ, der "Kalten Kuchl", sind die ersten Unfallopfer zu beklagen. Nachdem es bereits am Samstag auf der B 23 am Lahnsattel in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) zu einem schweren Unfall zweier Motorräder gekommen war, ging die blutige Serie am Sonntag weiter.

Ein 51-jähriger Mann aus der Slowakei fuhr am Sonntag gegen 13.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 21 aus Richtung "Kalte Kuchl" kommend nach St. Aegyd am Neuwalde. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen sein Motorrad in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Frontal in Kurve kollidiert Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer engen Kurve zum frontalen Zusammenstoß der beiden Motorräder, wodurch die Lenker zu Sturz kamen.