Noch junge Motorradsaison: Schwerverletzte in der "Kalten Kuchl"
Die Motorradsaison hat gerade erst begonnen und auf einer der beliebtesten Bikerstrecken in NÖ, der "Kalten Kuchl", sind die ersten Unfallopfer zu beklagen.
Nachdem es bereits am Samstag auf der B 23 am Lahnsattel in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) zu einem schweren Unfall zweier Motorräder gekommen war, ging die blutige Serie am Sonntag weiter.
Ein 51-jähriger Mann aus der Slowakei fuhr am Sonntag gegen 13.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 21 aus Richtung "Kalte Kuchl" kommend nach St. Aegyd am Neuwalde. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen sein Motorrad in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.
Frontal in Kurve kollidiert
Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer engen Kurve zum frontalen Zusammenstoß der beiden Motorräder, wodurch die Lenker zu Sturz kamen.
Mit Helikopter ins Krankenhaus
Beide Motorradfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden sie jeweils mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten bzw. Wiener Neustadt geflogen. Die Mitfahrerin des 57-jährigen Motorradlenkers blieb unverletzt.
Die B 21 musste an der Unglücksstelle bis etwa 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
Kommentare