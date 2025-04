Mostviertler Schatzmeister verrät seine Geheimnisse im neuen Buch

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Wolfgang Zimprich präsentiert mit seinem Buch 'Schatzreise Mostviertel – 101 Entdeckungen' eine vielfältige Sammlung geheimer und bekannter Orte im Mostviertel.

Das Buch bietet eine Collage aus Geschichte, Natur und Genuss und umfasst 208 Seiten mit 400 Farbfotos.

Zimprichs Werk verbindet Kultur, Natur und Genuss und ist ein idealer Begleiter für Entdeckungstouren durch das Mostviertel.

Zeitlebens war er als „Werbetrommler“ in Sachen Tourismus im Alpenvorland unterwegs. Wolfgang Zimprich entwickelte Radrouten, einen Römerweg oder in Zeiten der Klimaveränderung die kühlende „Via Aqua“ mit. In diesem Job trug Zimprich eine Schatzsammlung, reich an geheimnisvollen Orten zusammen. Mit seinem Buch „Schatzreise Mostviertel – 101 Entdeckungen“ teilt er sein Wissen und bietet einen genussreichen Führer durch das Mostviertel.

„Für mich stehen Kultur, Natur und Genuss im engen Zusammenhang, sie sind die Basis für jeden gelungenen Ausflug“, sagt Zimprich. Im über 200 Seiten starken Buch mit den 101 Ausflugszielen finden sich diese Attribute in vielfältigster Weise beschrieben und mit 400 Farbfotos dokumentiert. Alte Geschichten und Orte aus der Volkskultur, feine erholsame Naturplätze und auch wertvolle und vor allem genussvolle Einkehrtipps bei Wirten und Heurigen stehen im Fokus seiner Entdeckungen.

Sein Buch führe zu Orten im gesamten geografisch definierten Mostviertel und könne daher mit großer thematischer Vielfalt aufwarten, verspricht der Autor. Neben manchen bekannten klassischen Sehenswürdigkeiten habe er hauptsächlich unbekannte und fast vergessene Plätze und Geschichten ausgesucht, erzählt er.

Ausflugsbegleiter Und so ist sein Ende 2024 erschienenes Buch heuer erstmals ein neuer idealer Begleiter in die startende Ausflugssaison. Zwischen Donau und Ötscher-Tormäuer, an der Eisenstraße aber auch im Weinbaugebiet, natürlich im Reich der Most-Vierkanter und im Schatten herrschaftlicher Schlösser hat Zimprich eine spannende und unterhaltsame Collage aus Geschichte und Geschichten platziert.

Einmal gehts um die Holzknechte, deren Schicksal das romantische Museum in Trübenbach in den Ötscher-Tormäuern schildert. Dann wieder wird das Geheimnis über einen Chinesen in einem Stiftspark geschildert oder es geht zu mächtigen Mammutbäumen. Ebenso ist Andacht vor wertvollen, uralten Altären in weniger bekannten Wallfahrtskirchen angesagt, oder man wandelt fidel auf einem „Bierweg“. Auch der Rainstein am Schlagerboden, dessen sandigem Material früher Heilkräfte zugesprochen wurde, birgt Geheimnisse.

„Schatzreise Mostviertel – 101 Entdeckungen“, 208 Seiten, Softcover. Eigenverlag, 23,80 Euro, in regionalen Buchhandlungen oder unter 0699/ 11657701 zu haben.