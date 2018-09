Mostviertel: Mehrheit will Ausbau der Öffis

Der Ruf nach mehr öffentlichem Verkehr zieht sich durch die gesamte KURIER-Regionalumfrage, die derzeit im Laufen ist. Im Mostviertel haben sich bis jetzt 86,1 Prozent der Befragten für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs ausgesprochen.

In Zusatzantworten wurden außerdem gezielte Forderungen dazu aufgestellt. Etwa, dass der Bahnhof in Amstetten wieder zu einem ÖBB-Taktknoten wird, wo auch ein Railjet stehen bleibt. Oder, dass in Pöchlarn auch Schnellzüge halten.

Keine Mehrheit zeichnet sich derzeit bei der Frage nach der neuen Traisentalschnellstraße S34 ab. Da haben bisher 40,9 Prozent diesen Straßenbau als „nicht wichtig“ eingestuft. 36,1 Prozent sehen das Projekt als „sehr wichtig“ an. Der Rest hat keine Meinung dazu. Für die Traisentalschnellstraße ist Baustart im Jahr 2020 geplant. Es geht um ein neun Kilometer langes Stück von St. Pölten nach Wilhelmsburg. Die S34 soll die Mariazeller Straße entlasten.

Die KURIER-Umfrage läuft seit Ende August. Die meisten Antworten sind bislang über kurier.at eingelangt. Mittlerweile werden aber auch schon die ersten Fragebögen eingearbeitet, die per Post an jeden Haushalt in Niederösterreich verschickt worden sind. Die Entwicklung der Ergebnisse kann täglich im Niederösterreich-KURIER oder eben auf kurier.at verfolgt werden.

Doch zurück zur Umfrage im Mostviertel: 60,1 Prozent halten es für sehr wichtig, dass die Landwirtschaft mehr Hilfe erhält. 94,1 Prozent haben die Sorge, dass ihnen in Zukunft der Landarzt abhanden kommen könnte. Der Ausbau der Ski-Gebiete hingegen ist 59,1 Prozent nicht wichtig und nur 30,3 Prozent sehr wichtig.

Bei den Zusatzantworten, die auf jedem Fragebogen möglich sind, tauchte immer wieder auch der Widerstand gegen das „Zubetonieren der Landschaft“ auf.