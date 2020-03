Mostviertel: Die überraschende Rückkehr eines Vogels

Er ist klein, frisst gerne Mäuse und galt bereits im antiken Griechenland als Sinnbild der Göttin Athene: der Steinkauz zählt zu den seltensten Brutvögeln in Niederösterreich.

Sichtungen

Schätzungen zufolge brüten derzeit noch 50 Steinkauzpaare in NÖ, die meisten von ihnen im Pulkautal, am Wagram und im Kremser Hügelland.

Doch nun kündigt sich eine kleine zoologische Sensation an, denn es gibt Berichte von Experten, dass die Vögel auch in St. Leonhard am Forst und in Kilb im Bezirk Melk gesichtet wurden.