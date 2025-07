Eine Einladung in Moritz Hierländers’ Wohnzimmer

Den rustikalen Charme hat sich der weiß gestrichene Vierkanthof am Rande von Pürbach über die Jahre hinweg bewahrt. Ansonsten erinnert allein die vertraute Bauweise an die landwirtschaftliche Vergangenheit der idyllischen Gemäuer. Statt Wirtschaftstrakt, Stallung oder Scheune finden sich in dem ehemaligen Bauernhof Café, Sektbar und – am wichtigsten – eine Bühne, die hoch oben im niederösterreichischen Norden seit mittlerweile 40 Jahren alle Stückerl spielt.