Naturpark Schrems: Hitzeflucht zwischen Ottern und Mooren

Es ist ruhig an diesem Vormittag im Unterwasserreich. Vereinzelt parken Fahrzeuge in der Nähe des Naturparkzentrums, die Mehrheit der geschotterten Stellfläche am Rande von Schrems bleibt frei. Heurigengarnituren sind vor dem gläsernen Gebäude aufgestellt, warten am Rande eines bräunlichen Teichs auf Gäste. Immer wieder streift ein kühler Windstoß über die Seerosen, lässt das Schilfgras tanzen und trägt aufgeregte Kinderstimmen über den Wassergarten ans Ufer.

Denn so menschenleer, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es im Naturpark Hochmoor Schrems doch nicht. Wer den hölzernen Stegen folgt, findet rasch heraus, wo sich Besucherinnen sowie Besucher tummeln. Ein Blick auf die Uhr könnte ebenfalls helfen: Es ist beinahe halb elf – Zeit für die Otterfütterung. Das wissen auch Otto und Lotti.