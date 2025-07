Beatrix Neundlinger: Eine Stimme, die nie verstummt

Beatrix Neundlinger steht in ihrem grünen Innenhofgarten – einer unerwarteten Oase inmitten von Wien-Währing . „Das Mehrparteienhaus haben Freunde und ich in den 1980er-Jahren gekauft, vier Mitglieder von den Schmetterlingen haben hier gewohnt, das war nur möglich, weil wir ganz gut verdient haben“, erzählt sie bei einem Kaffee. Seit 1976 war sie Mitglied der Band – als die „ Proletenpassion “ produziert wurde, ist sie dazugekommen.

Es gibt viele Erinnerungen – Erinnerungen an Winterferien mit ihren beiden Kindern, die Anfang der 1980er geboren sind, Erinnerungen an Granitsteine mit Glas: „Vor 300 Jahren gab es hier eine Glasfabrik und man findet immer noch Glasbatzen“, Erinnerungen an den Kaiser-Franz-Josefs-Hain: „Ein Eichenhain wurde hier zu seinem 50. Regierungsjubiläum gepflanzt“, erzählt sie. Und Erinnerungen an ihren Ex-Mann Willi Resetarits. „Die Leute fragen, wenn sie vorbeikommen: ,Hat hier der Ostbahnkurti gewohnt?’, ich sage: ,Nein’, weil sie nicht einmal grüßen können.“