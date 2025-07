NÖKU-Chef Paul Gessl veranlagt die Förderungen – beim Fördergeber

Aber je länger er an der Macht ist, desto lauter die Kritik an ihm. Denn natürlich gab es Fehlentscheidungen, darunter die Bestellung von Christoph Gurk zum Intendanten der Tangente, die 2024 in St. Pölten ein teurer Flop war. Und schon kündigt sich ein nächstes Problem an. Denn Gessl designierte Patricia Nickel-Dönicke zur Nachfolgerin von Marie Rötzer als Direktorin des Landestheaters ab dem Sommer 2026. Im April wurde bekannt, dass die Deutsche von ihrem gegenwärtigen Arbeitgeber, dem Staatstheater in Kassel, entlassen wurde.