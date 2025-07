Amethyst Welt Maissau in Niederösterreich wird ausgebaut

Die Amethyst Welt Maissau an der Grenze von Wein- und Waldviertel wird weiter ausgebaut. Geplant sind Ergänzungen zur Gartenanlage, Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie die Erweiterung des Parkplatzes mit Begrünung und Fahrradabstellmöglichkeiten, teilte ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, am Mittwoch per Aussendung mit. Eingerichtet wird außerdem die Sonderausstellung "Kristallschädel".