Von Edelsteinen und Bodenschätzen: Amethystwelt in Maissau feiert 20 Jahre

20 Jahre ist das Ausflugsziel also alt - was am Donnerstag mit einem großen Fest gefeiert wurde. Geschäftsführer Gerhard Stark begrüßte Ehrengäste, Partner und Wegbegleiter und betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Amethyst Welt als lebendiges Zentrum zwischen Wissenschaft, Tourismus und Regionalentwicklung.

Auf die Zukunft

„Die Amethystwelt Maissau ist weit mehr als ein Ausflugsziel, sie ist ein Ort des Staunens und ein leuchtender Botschafter für unsere Region. Ich gratuliere allen, die in den letzten 20 Jahren mit Begeisterung und Durchhaltevermögen diesen Naturschatz zum Strahlen gebracht haben“, betonte ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko.