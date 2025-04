Ein Herz aus Stein: Amethystwelt Maissau ist 20 Jahre alt

In Maissau, an der Grenze zwischen dem Wein- und dem Waldviertel, liegt die größte freigelegte Amethystader der Welt. Mehr noch: Hier findet sich auch das größte Amethystvorkommen in ganz Europa.

Vor 180 Jahren entdeckt

Als die Ader vor rund 180 Jahren entdeckt wurde, war es reiner Zufall; Arbeiter waren im Zuge von Steinbrucharbeiten darauf gestoßen, schenkten ihrem Fund aber keine Beachtung.