Mordversuch: Unternehmerin soll Freund niedergestochen haben

Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 23.30 Uhr im Stadtteil Civitas Nova ereignet. In einer Unterkunft in der Viktor Kaplan Straße war es zu blutigen Szenen gekommen. Wie die Polizei und das NÖ Landeskriminalamt bestätigt, wurden die Einsatzkräfte von einer Zeugin gerufen.

Tatwaffen sichergestellt

Im Zuge einer heftigen Auseinandersetzung soll die 43-jährige Unternehmerin zu einem Messer gegriffen und den 52-jährigen Neuseeländer, der schon seit langer Zeit in der Region lebt, niedergestochen haben. Auch ein Baseballschläger, mit dem die Frau auf das Opfer eingeschlagen haben soll, wurde später sichergestellt.