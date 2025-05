Ex-Partnerin in NÖ mit Ecstasy-Tabletten vergiftet: 14 Jahre Haft

In einem Geschworenenprozess in Krems ist ein 21-Jähriger am Donnerstagabend wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe wurde der Beschuldigte in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, seiner Ex-Partnerin im Juni des Vorjahres Ecstasy-Tabletten verabreicht zu haben und die Frau mit einer Überdosis töten haben zu wollen.

Insgesamt soll der Mann seiner damaligen Freundin in der Nacht auf den 3. Juni 2024 mindestens 18 Stück der Tabletten auf einmal eingeflößt haben. Das Opfer erlitt eine Vergiftung, überlebte aber.