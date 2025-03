Prozess: Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt

Es ist ein grauenvoller Fall, der am Mittwoch im Landesgericht in Wien verhandelt wird: Zwei Asylwerber aus Algerien sollen im Oktober des Vorjahres zwei Mädchen (14 und 15) in ein Abbruchhaus gelockt, unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben.

Die Angeklagten, damals 24 und 31 Jahre alt, sollen die Mädchen am Keplerplatz kennengelernt haben. Unter dem Vorwand, zu einer Party zu fahren, brachten sie die Mädchen per Taxi zum Haus in der Rebhanngasse in der Brigittenau.