Mordversuch an Ex-Partnerin: 41-Jähriger in U-Haft

Gegen den 41-Jährigen, der seine Ex-Partnerin Mittwochfrüh in Aderklaa im Bezirk Gänserndorf mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, ist U-Haft verhängt worden. Die Entscheidung sei am Donnerstag gefallen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitag auf APA-Anfrage mit. Gegen den Mann wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der Verdächtige ist nach Polizeieingaben nicht geständig, wird aber vom 31-jährigen Opfer schwer belastet.

Zur Bluttat soll es am Mittwoch gegen 6.00 Uhr in der Wohnung der 31-Jährigen gekommen sein, in der sich laut Medienberichten auch das gemeinsame elfjährige Kind der Frau und des Beschuldigten befand. Die 31-Jährige wurde mit Stichverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf, der zunächst in einem Fahrzeug geflüchtet sein dürfte, wurde in der Folge in Raasdorf von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. Er befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg.