Mordverdacht in Tulln: Mutter soll in Justizanstalt gebracht werden

Nach der Tötung zweier Kinder in Absdorf (Bezirk Tulln) waren am Dienstag weitere Ermittlungsschritte offen. Laut Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, ist die Einlieferung der 36-jährigen Mutter in die Justizanstalt verfügt worden.

Einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gebe es noch nicht, hieß es auf APA-Anfrage. Eingeholt werden dürfte ein psychiatrisches Gutachten. Die Beschuldigte hatte die Tötung der Mädchen noch am Montag gestanden.

