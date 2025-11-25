Computerspiele mit dem Mordverdächtigen: "Traue ihm die Tat nicht zu"

Mindestens 17 wuchtige Schläge mit einem "hammerähnlichen Gegenstand" töteten Margit G. Am 11. Februar dieses Jahres wurde die 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung in Baden blutüberströmt aufgefunden. Eine enge Freundin hatte Alarm geschlagen, weil sie nichts von Margit G. gehört hatte. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Auch die Tatwaffe blieb trotz intensiver Suchaktionen im Umfeld verschwunden. DNA-Spuren belasten Verdächtigen Doch an der Leiche und in der Wohnung des Opfers konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ insgesamt 16 DNA-Spuren sichern. Sie alle stammen vom 28-jährigen Cristian R. - und ein Sachverständiger stellte fest: Sie sind sie alle mit dem Tatgeschehen in Einklang zu bringen.

Dennoch leugnet der 28-Jährige, etwas mit der Bluttat zu tun zu haben. Margit G. sei "wie eine Oma" für ihn gewesen, er sitze unschuldig in Haft, beteuert Cristian R. Mehr als 20 Jahre lang hatte der gebürtige Rumäne die Pensionistin gekannt. Als Kind hatte sie regelmäßig auf den Buben aufgepasst. Streit um das Erbe? Der Staatsanwalt hält die Beweise in dem Fall für "erdrückend". Laut Mordermittlern sei als Motiv für die Tat ein Streit um Geld, eine teure Uhr und andere Vermögenswerte wahrscheinlich. Cristian R. habe aufgrund einer Spielsucht finanzielle Probleme gehabt. Hatte er gehofft, als Erbe eingesetzt zu werden?

Von derartigen Überlegungen wollen die beiden engsten Freunde des Mordverdächtigen jedoch nichts bemerkt haben, wie sie am zweiten Prozesstag, Dienstag, als Zeugen aussagten. Man spielte gemeinsam Online-Computerspiele, traf sich auch sonst regelmäßig, sei telefonisch und per Textnachrichten in ständigem Austausch gestanden. Hinweise auf die Beteiligung von Cristian R. an der Bluttat habe es aber nie gegeben, beteuerten beide. "Würde ihm mein Leben anvertrauen" Er habe den 28-Jährigen in einem Fitness-Studio kennengelernt, erzählte einer der beiden Zeugen. Daraus sei eine enge Freundschaft entstanden: "Wir waren ständig beisammen." "Auch während der Corona-Lockdowns?", fragte der Vorsitzende des Geschworenensenates erstaunt nach. "Ja - ich muss ja hier die Wahrheit sagen", antwortete der Zeuge.