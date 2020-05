Mordanklage gegen Bogumila W.

Sie habe dem „schweren Leiden und Todeskampf“ ihrer beiden Opfer zugesehen. Die Kremser Staatsanwältin hält Bogumila W., 52, die zwei Männer vergiftet haben soll, für eine Doppelmörderin. Sie hat nun Anklage erhoben, die dem KURIER vorliegt, – und will die 52-jährige Polin so rasch wie möglich vor dem Richter sehen.

Der Fall dürfte Kriminalgeschichte schreiben. Wer die 33 Seiten lange Anklageschrift liest, der muss unweigerlich an die Giftmörderin Elfriede Blauensteiner denken. W. heuerte Mitte der 90er-Jahre als Billig-Putzfrau in Österreich an. Lohn: 800 Euro. Sie lernte so einen Mann kennen, der Hilfe bei der Pflege eines Angehörigen benötigte. Reich wurde sie so nicht. Mit Herbst 2009 datiert die Justiz W.s „Entschluss, sich in Österreich als Witwe auszugeben, einen gut situierten Mann zu suchen und diesem Geld herauszulocken, ...“ Für beide Männer, Herbert Ableidinger und Alois F., sei dies einem Todesurteil gleichgekommen.

Opfer Nummer eins soll Herbert Ableidinger gewesen sein. 68 Jahre alt und frisch verwitwet war er, als er eine Annonce schaltete: „... Witwer, möchte gerne eine Polin kennenlernen, 50-60 Jahre alt, gesellschaftlicher Grund: Heirat nicht ausgeschlossen“. So fand die Frau laut Justiz zu dem Senior. W. will nur eine einfache Pflegerin gewesen sein.

Für den Pensionisten war W. aber weit mehr: Er prahlte mit seinem regen Sexleben, ließ sich ein Potenzmittel verschreiben, und er wälzte Heiratspläne.