Mord in Wiener Neustadt: Video soll Verdächtigen entlasten

Am 13. Jänner wurde die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park in Wiener Neustadt gefunden. Der Verdächtige: ihr Ex-Freund. Der 19-jährige Syrer behauptete stets, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Das Mädchen sei von der Parkbank gestürzt.

Nun berichtet Heute, dass der 19-Jährige auf ein angeblich entlastendes Video verweist: "Manuela und ich haben uns immer wieder getroffen. Auch am Abend vor ihrem Tod waren wir gemeinsam mit anderen Freunden unterwegs. In einem Szenelokal in Wiener Neustadt ist eine Kamera, da wurden Manuela und ich auch gefilmt", wird Yazan A. zitiert.

Ihm zufolge soll am Video der Austausch von Zärtlichkeiten und keine Spur von einem Streit zu sehen sein.