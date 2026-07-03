Moosbrunn: 79-jähriger Motorradfahrer prallte gegen Straßenlaterne

In Moosbrunn im Bezirk Bruck/Leitha ereignete sich am Nachmittag des 2. Juli Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck/Leitha lenkte sein Leichtmotorrad auf der Unterwaltersdorfer Straße vom Ortszentrum Moosbrunn in Richtung Sportplatz, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Aufprall auf Straßenlaterne – Hubschrauber im Einsatz

Der 79-Jährige prallte mit seinem Leichtmotorrad gegen eine Straßenlaterne und kam zu Sturz. Aufmerksame Passanten reagierten rasch und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 flog den Mann ins Landesklinikum Baden.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt.