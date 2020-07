Monstranz mit Reliquie von Leopold III. gestohlen

Wertvolle liturgische Wertgegenstände haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Marien-Wallfahrtskirche in Maria Lanzendorf (Bez. Bruck/Leitha) gestohlen. Bei dem Coup wurde unter anderem eine Monstranz mit einer Reliquie von Leopold III., dem Schutzheiligen Österreichs, gestohlen. Der Einbruch wurde, nach Angaben der Polizei, in der Nacht auf Sonntag verübt. Die Schatzkammer der einst sehr bekannten Wallfahrtskirche, war bereits 1809 einmal geplündert worden. Neben der Leopold-Monstranz wurden dieses Mal eine weitere Reliquienmonstranz, ein vergoldeter Kelch, ein Weihrauchschiff und ein Ölgefäß entwendet. Über den Wert der gestohlenen Objekte gibt es vorerst keine Angaben.