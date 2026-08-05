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Mit über 150 km/h auf der A2: Raser ist Führerschein und Auto los
Ein 25-jähriger Pkw-Lenker wurde auf der A2 bei Biedermannsdorf mit 154 statt 80 km/h gemessen.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel haben am Dienstagabend auf der A2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Er war mit 154 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs.
Führerschein und Auto weg
Die Polizisten fuhren dem Raser - er fuhr Richtung Wien - nach und hielten auf und konnten den 25-jährigen Lenker aus dem Bezirk Korneuburg in Vösendorf anhalten. Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Fahrzeug wurde ebenfalls vorläufig beschlagnahmt. Der Pkw-Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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