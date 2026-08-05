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Bezirk Mödling

Mit über 150 km/h auf der A2: Raser ist Führerschein und Auto los

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker wurde auf der A2 bei Biedermannsdorf mit 154 statt 80 km/h gemessen.
05.08.2026, 11:31

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Ein Polizist misst mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Autos.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel haben am Dienstagabend auf der  A2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Er war mit 154 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs.

Mit 190 km/h über die Donauuferautobahn – Polizei stoppt Raser

Führerschein und Auto weg

Die Polizisten fuhren dem Raser - er fuhr Richtung Wien - nach  und hielten auf und konnten den 25-jährigen Lenker aus dem Bezirk Korneuburg in Vösendorf anhalten. Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Fahrzeug wurde ebenfalls vorläufig beschlagnahmt. Der Pkw-Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Blaulicht Mödling Korneuburg
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