Mödling kämpft um seinen Eislaufplatz: Diskussion im Mautwirtshaus

Bad Vöslau im Bezirk Baden hat diesen Schritt schon vor einigen Jahren vollzogen - nun soll auch der Eislaufplatz in Mödling aus Kostengründen zugesperrt werden. Nicht nur die steigenden Kosten für den laufenden Betrieb, sondern vor allem massiver Renovierungsbedarf seien nicht finanzierbar, argumentiert Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ). Doch so mancher will sich in Mödling mit dem Aus für die beliebte Einrichtung noch nicht abfinden. Der Eishockeyverein UEC Mödling würde bei einer Schließung seine Heimstätte verlieren und kämpft daher noch für einen Fortbestand des Eislaufplatzes. Und auch eine private Initiative hat sich formiert, die per Online-Petition bereits tausende Unterschriften gesammelt hat.

Der Eislaufplatz sei „ein wichtiger Ort des Miteinanders. Vereine, Schulen, Familien, Kinder, Jugendliche und Menschen allen Alters kommen hier zusammen, um Sport und Spaß zu erleben“, sagt Initiatorin Katrin Pürer. „Ein Schließen des Eislaufplatzes nimmt vor allem unserer Jugend eine weitere Chance, Teil einer funktionierenden Gesellschaft zu sein, in der man zusammen Sport an der frischen Luft treibt“, ist die Mödlingerin überzeugt. Probleme für mehrere Gemeinden Sie wolle mithelfen, eine Lösung zu finden: „Gemeinsam – und da schließe ich nicht nur die Gemeinde Mödling, sondern auch alle umliegenden Gemeinden sowie das Land Niederösterreich mit ein. Denn nicht nur Mödling hat das Problem, eine Eisfläche zu erhalten.“ Im nahe gelegenen Perchtoldsdorf etwa bereiten die Betriebskosten des "Freizeitzentrums" ebenfalls der Gemeinde Kopfzerbrechen. Rund zwei Millionen Euro Minus schreibt man dort jährlich.