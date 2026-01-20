Niederösterreich

28 Kilo Cannabiskraut in Gepäck auf Flughafen Wien entdeckt

Ein Flugzeug im Landeanflug auf den Flughafen in Schwechat.
Eine 21-jährige Griechin verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
20.01.26, 09:15

Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Sonntag 28 Kilo Cannabiskraut im Gepäck einer 21-Jährigen entdeckt worden.

In zwei Koffern der Griechin wurden 56 Vakuum-Päckchen zu je 500 Gramm Drogen sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Frau, die sich auf der Durchreise befand, wurde festgenommen.

Die 21-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

