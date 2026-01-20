28 Kilo Cannabiskraut in Gepäck auf Flughafen Wien entdeckt

Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Sonntag 28 Kilo Cannabiskraut im Gepäck einer 21-Jährigen entdeckt worden.

In zwei Koffern der Griechin wurden 56 Vakuum-Päckchen zu je 500 Gramm Drogen sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Frau, die sich auf der Durchreise befand, wurde festgenommen.

Die 21-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.