Brunn am Gebirge: Festnahme nach Attacke auf Ladendetektiv
Nach einem Diebstahl in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) hat ein Duo einen Ladendetektiv getreten und geschlagen. Als der 33-Jährige die beiden im Fluchtwagen aufhalten wollte, wurde er mehrere Meter mitgeschleift.
Eine 30-Jährige wurde als Verdächtige ausgeforscht, die Slowakin wurde in ihrer Heimat festgenommen und in der Vorwoche nach Österreich ausgeliefert. Ermittlungen zu ihrem Komplizen sind nach Polizeiangaben von Donnerstag im Gange.
Ladendetektiv verfolgte Pärchen
Entwendet wurde bei dem Diebstahl am 4. März Sportbekleidung im Wert eines dreistelligen Betrages. Ein Ladendetektiv hatte das Pärchen beobachtet und folgte den beiden zu ihrem Pkw mit slowakischen Kennzeichen.
Im Zuge einer Auseinandersetzung wurden dem 33-Jährigen Tritte und Schläge ins Gesicht zugefügt. Als sich der Mann durch die offene Fahrertür in den Fluchtwagen beugte, um die beiden zu stoppen, stieg die Frau aufs Gas und schleifte den Ladendetektiv mehrere Meter mit. Der verletzte 33-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.
Slowakin war teilweise geständig
Nach der Ausforschung der 30-Jährigen wurde die Frau am 29. Mai auf Basis eines europäischen Haftbefehls festgenommen und vergangenen Donnerstag nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme war die Slowakin teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
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