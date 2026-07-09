Brunn am Gebirge: Festnahme nach Attacke auf Ladendetektiv

Nach einem Diebstahl in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) hat ein Duo einen Ladendetektiv getreten und geschlagen. Als der 33-Jährige die beiden im Fluchtwagen aufhalten wollte, wurde er mehrere Meter mitgeschleift.

Eine 30-Jährige wurde als Verdächtige ausgeforscht, die Slowakin wurde in ihrer Heimat festgenommen und in der Vorwoche nach Österreich ausgeliefert. Ermittlungen zu ihrem Komplizen sind nach Polizeiangaben von Donnerstag im Gange. Ladendetektiv verfolgte Pärchen Entwendet wurde bei dem Diebstahl am 4. März Sportbekleidung im Wert eines dreistelligen Betrages. Ein Ladendetektiv hatte das Pärchen beobachtet und folgte den beiden zu ihrem Pkw mit slowakischen Kennzeichen.