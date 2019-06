Modell für Zuzug: Wer ehrenamtlich hilft, soll günstiger wohnen

Im schlimmsten Fall werde die Kleinregion Waldviertler Kernland um Ottenschlag, Bezirk Zwettl, in 100 Jahren entvölkert sein. Das düstere Szenario der Pessimisten ist nicht frei erfunden, sondern eine Ansicht auf Basis aktueller Fakten. Laut Leerstandserhebung stehen hier aktuell Hunderte Häuser leer.

Um aus dieser Negativspirale herauszukommen, will man in der Region günstigen Wohnraum schaffen, bei dem sich der Preis am sozialen Engagement orientiert. Die Suche nach passenden Objekten ist aber nicht einfach, weil nur wenige zum Verkauf bzw. zur Verfügung stehen.

„Zahlreiche Besitzer wollen ihre Häuser und Bauernhöfe aus verschiedensten Gründen noch nicht hergeben. Auch wenn viele unbewohnt oder teilweise verfallen sind. Das müssen wir akzeptieren“, sagt Regionsmanagerin Doris Maurer. Daher sollen vorerst solche Projekte realisiert werden, für die derzeit keine dauerhafte Verfügbarkeit erforderlich ist.