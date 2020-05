Model verunglückte mit Auto nach Siegesfeier

So eng können Freud und Leid beisammen liegen: Am Samstag gewann Amajla Omanovic den Bewerb „ Oberösterreichs Nächstes Topmodel 2014“ . Stunden später lag sie mit Schmerzen im Krankenhaus. Die 20-Jährige war mit dem Auto auf der Westautobahn bei Amstetten, NÖ, verunglückt. Der Wagen wurde bei dem Crash völlig demoliert.

Samstagabend durfte die Linzerin im Vinatrium in Deutschkreuz ( Burgenland) noch jubeln. Die junge Mutter hatte sich gegen andere Schönheiten bei einem Contest durchgesetzt. Und weil es schon spät war, bekam Omanovic das Angebot, im Burgenland zu übernachten. Doch sie verweigerte, weil sie einige ihrer Fans nach Hause fahren wollte. Möglicherweise ein Fehler, wie sich Stunden später herausstellen sollte. Denn in den frühen Morgen kam die Topmodel-Siegerin mit dem Auto auf der Westautobahn ins Schleudern und krachte gegen die Leitschiene. Die Wucht des Anpralls war so enorm, dass der Motorblock aus dem Wagen gerissen wurde. Während die vier Mitfahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt wurden, erwischte es die 20-Jährige schlimmer. Sie erlitt einen Armbruch und Blessuren im Gesicht, an der Hüfte und am Knie. „Wir sind einfach froh, dass Amajla noch am Leben ist, alles andere ist in so einer Situation auch vollkommen unwichtig“, teilte ihr „Jademodels International“-Management mit.