Mit zwei Therapiehunden im Hospiz

Die Schiebetür öffnet sich, Eila und Tiffany flitzen herein. Die beiden werden im Landespflegeheim in St. Pölten schon sehnsüchtig erwartet. „Hallo Tiffany. Mei, du hast mir schon gefehlt“, ruft eine Dame. Doch für die Tagesgäste haben Anton Endsdorfer von der Rettungshundestaffel Niederösterreich und seine beiden „Ladys“, wie er sie oft nennt, keine Zeit. Es geht in die Hospizabteilung, wo schwerkranke Menschen ihren Lebensabend verbringen.

Eine von ihnen ist Anna Spiwak, die gerade zum Frühstück ein Wurstbrot verspeist. Die beiden Golden Retriever laufen zu ihr und schmiegen sich an ihre Füße. „Ich freu mich so, wenn sie bei mir sind“, sagt Spiwak und lächelt. Im Zimmer hat sie noch ein Leckerli, das sie den beiden Hunden füttert.