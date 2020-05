Mit Kreativität gegen den Quarantäne-Trott

Und so starteten sie ein Video-Projekt. Die Schüler und Organisatoren sowie die Senioren im Pflegeheim drehten kurze Videosequenzen in der Quarantäne. Unterlegt wurde das Video, das auch auf YouTube unter dem Titel „ Klopapier & Blumen“ zu finden und zu bestaunen ist, mit der Musik von Alice Mertons Song „Why so serious“. In dem Video sieht man nicht nur eine Anspielung auf den „Klopapier-Kaufrausch“ in der Corona-Krise, sondern vor allem auch die Kernbotschaften der Quarantäne wie „Bleib zu Hause“ und „Wir schaffen das“.

Schulöffnung

Unter anderem verliehen die Schüler auch ihrer Vorfreude auf die Schulöffnung Ausdruck. „Wir wollten gemeinsam kreativ sein und mit dem Video Herzlichkeit, Frühlingsgefühle, Vorfreude und natürlich auch ein bisschen Spaß verbreiten“, erklärt Lehrerin Scheibelhofer.

Wie die Lehrerin versichert, hat das Videoprojekt zumindest den Beteiligten sichtlich Freude bereitet. Wer sich selbst anstecken lassen möchte, findet hier das Video der PTS Stockerau: