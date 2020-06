Mit dem Rücken zur Wand

Stoppt den Umweltwahnsinn am Teiritzberg. Mit allen Mitteln kämpft die Gemeinde mit den Bürgern gegen die am Teiritzberg bewilligte Deponie zur Reinigung von ölverseuchtem Erd- und Aushubmaterial. Bakterien und Sauerstoff will die Firma Terra dabei für sich arbeiten lassen. Die Landesregierung hat die Bewilligung kürzlich erteilt. Doch die Gemeinde beeinspruchte den Genehmigungsbescheid. Als letzte Instanz ist nun der Unabhängige Verwaltungssenat (UVS) am Zug.

Um zu zeigen, dass die Bürger nicht mit der Sonderabfall-Behandlung vor ihrer Haustüre einverstanden sind, wurde vor drei Wochen eine Plakataktion ins Leben gerufen. Alle verfügbaren Plakatständer wurden affichiert und an den Straßenkreuzungen positioniert. Gleichzeitig gingen Info-Schreiben an die Haushalte samt Unterschriftenlisten und Rückkuverts. Der Rücklauf ist enorm. „Es kommt jeden Tag ein Packen Kuverts ins Gemeindeamt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Karl Stich. Die 2000-er Hürde ist längst überschritten. „Wir stehen bei rund 2200 Unterschriften“, sagt Stich. 2500 Unterschriften hat man sich zum Ziel gesetzt. „Das sind die Hälfte der Bewohner“, sagt Stich.