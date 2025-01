Mit abgebrochener Glasflasche attackiert: Mann im Weinviertel schwer verletzt

In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) ist am Wochenende ein 33-jähriger Einheimischer bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.

Der Mann wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Mistelbach transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Als Beschuldigter gilt ein 27-jähriger afghanischer Staatsbürger, der festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert wurde. Er war teilweise geständig.

Attacke Beamte der Polizeiinspektion Laa an der Thaya waren am Samstag in den frühen Morgenstunden verständigt worden und hatten den 33-Jährigen mit Stichverletzungen im Rückenbereich aufgefunden. Das Opfer gab an, von einem obdachlosen Bekannten nach einer verbalen Auseinandersetzung in seiner Wohnung mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert worden zu sein.

Bei der folgenden Fahndung wurde der Beschuldigte nahe des Tatortes gefasst. Der 33-Jährige ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.