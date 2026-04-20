Niederösterreich

Land lenkt ein: Mistelbacher Spital soll alle Abteilungen behalten

Entgegen früherer Pläne soll es keine Verlegungen in das neue Weinviertel-Klinikum geben - auch nach 2040.
Michaela Höberth
20.04.2026, 19:09

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Das neue Weinviertel-Klinikum, in dem die Landeskliniken Korneuburg, Stockerau und Hollabrunn vereint werden sollen, beschäftigt nicht nur den Süden der Region. In Mistelbach ist die Sorge groß, dass das dort ansässige Landesklinikum seine Bedeutung als Schwerpunktkrankenhaus verlieren und die Versorgung in der Einzugsregion geschwächt werden könnte.

7.100 Menschen unterstützen den Kampf ums Mistelbacher Spital

Deshalb hat die Interessengemeinschaft Pro Schwerpunktkrankenhaus Mistelbach eine Petition gestartet, der sich bisher 7.300 Menschen angeschlossen haben. Knackpunkt dabei waren die Pläne des Landes, fünf Abteilungen sowie die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ins neue Weinviertel-Klinikum zu verlegen.

Nun lenkt ÖVP-Landesrat Anton Kasser jedoch ein: „Es bleiben alle Abteilungen erhalten, auch nach 2040“, erklärte er auf KURIER-Nachfrage.

IG ist skeptisch

Für die Interessensgemeinschaft ein „Teilerfolg“, wie Sprecher Alfred Weidlich sagt. „Wir haben Druck ausgeübt und uns nicht kleinreden lassen“, sagt er. Allerdings traut er Kassers Ansage nicht. „Das sind nur Lippenbekenntnisse.“

Die IG wird also weiterhin Unterschriften sammeln – und bei der Demonstration zur Neuverhandlung des Gesundheitsplans am Donnerstag in St. Pölten teilnehmen.

Mistelbach
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