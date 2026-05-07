Amateurfunk-Event "LAA funk '26" im Mai in der Laaer Burg

Mit "LAA funk '26" wird in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) eine historische Ausstellung wieder ins Leben gerufen. Die erste Funkausstellung wurde 1987 von Manfred Fass (OE3MFS) und seinem Team über die Grenzen des "Eisernen Vorhangs" hinweg organisiert. Nun wird die Veranstaltung in der Laaer Burg neu aufgestellt. Ein Elektronikflohmarkt, Vorträge zu Amateurfunk und eine Ausstellung gastieren am 15. bis 16. Mai in den alten Gemäuern der Burg.

Vorträge und Austropop Nicht nur Amateurfunkern wird mit der Ausstellung eine Plattform geboten, Interessierte werden ebenfalls eingeladen in der Burg zu verweilen. Im Zuge der Veranstaltung soll die Bevölkerung nämlich für Themen wie Sicherheit, Alarmtechnik und Notfallsysteme sensibilisiert werden. Der Flohmarkt öffnet am 15. Mai um 13 Uhr seine Türen, Vorträge beispielsweise vom NÖ Zivilschutzverband zur Blackout-Vorsorge folgen. Die eigentliche Eröffnung findet am selben Tag hingegen erst um 18 Uhr statt. Anschließend wird bei dem traditionellen "Ham-Abend" Austropop von Markus Hackl in der Burg erklingen.